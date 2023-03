Nach der anstrengenden Wegstrecke mit den Maßnahmen der Corona-Pandemie und all den Herausforderungen durch den Ukrainekrieg, mit all der Sorge um Energie und den steigenden Preisen lud das Katholische Seniorenform Dekanat Kitzingen nach zweijähriger Pause wieder zu einem Besinnungstag zum Thema ""….auf dem Weg bleiben" ein.

Die Resonanz war groß. Den über 40 Teilnehmern bot sich die Gelegenheit, darüber nachzudenken, "trotz aller Widrigkeiten der Zeit als Einzelner, in den Familien, den Kirchengemeinden und in der Seniorenarbeit auf einem guten Weg zu finden, auf einem gangbaren eigenen Weg zu bleiben. Es waren Stunden des "zur-Ruhe-Kommens" des Nachdenkens und wertvollem Austausch. Der ehemalige Diözesanaltenseelsorger Pfarrer Franz Schmitt leitete den Tag und gab im Pfarrheim in Marktsteft wertvolle Impulse und Anregungen. "Bleib auf dem Weg und setze Fuß für Fuß", "Nimm nicht vorweg, was morgen droht", "Sei auf der Hut, in der falschen Richtung unterwegs zu sein".

Anschaulich auch das Thema durch die vier Flüsse der Frankenhöhe, der europäischen Wasserscheide: Die "schnell- eilende" Tauber, "die-sich-ins-Land-grabende" fränkische Rezart, "die-sich-schlängelnde" Wörnitz und " Die "sehr-ruhig-fließende" Altmühl .

"Herr gib und Mut zum Gehen auf Wegen neu und gut" - so ein von Pfarrer Franz Schmitt getextetes Lied nach vertrauter Melodie. Vertrautheit bei den Anwesenden, endlich wieder Zusammensein und ein wenig kulinarisch von Christa Walter und ihrem Team verwöhnen zu lassen beim gemeinsamen Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Es war wie ein Feiertag inmitten der Fastenzeit.

"Erglänze neu, Himmel und wandle die Erde" so erklang es beim Abschlussgottesdienst, wo viele Lebenssituationen der Teilnehmer eingebracht wurden. "Vergiss nicht" sagte der Weg, so in der Geschichte "Der Esel und der Weg" "ich trage dich, deine Pakete und einen Trübsinn dazu, wenn du mich nur zum Tragen kommen lässt." Am Ende im Schlusslied: "Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein". Margit Pfaff, Vorsitzende des Kath. Seniorenforums, die zusammen mit dem Vorstandsteam den Tag den organisiert hatte, bedankte sich bei Pfarrer Schmitt und Christa Walter für den gelungen Tag

Von: Lorenz Kleinschnitz (Dekanatsaltenseelsorger, Kitzingen)