Er heißt Fiete – und es war Liebe auf den ersten Blick. Zumindest von meiner Seite. Seine braunen Knopfaugen, das kleine Bäuchlein, der samtige Flaum an den Ohren: Zum Dahinschmelzen süß ist der Kerl. Und dann ist er auch noch so wundervoll zurückhaltend. Kein Draufgänger, der einen gleich anspringt, sondern einer, der erst schüchtern Blickkontakt sucht, bevor er vorsichtig testet, ob es vielleicht okay wäre, ein kleines Stück näher zu rücken.

Wenn er merkt, dass es völlig okay ist, gibt er seine vornehme Zurückhaltung trotzdem nicht einfach so auf. Er zieht die Kreise langsam enger und achtet darauf, dass immer ein Fluchtweg offen bleibt. Klug ist er offenbar auch noch, der Hübsche...

Nach ein paar Tagen achtsamen Abtastens traut sich Fiete, in der Morgenkonferenz so dicht an mir vorbeizulaufen, dass er mein Bein berührt. Ich bin tagelang gerührt.

Kaffee kochen kann er nicht, aber er hat einen wunderbaren Kraulbauch

Jetzt ist Fiete schon vier Wochen bei uns. Er gehört dem Kollegen Christoph Sommer, der für einige Wochen in der Redaktion mitarbeitet. Fiete hat feine Antennen. Fühle ich mich ideenlos und die Texte wollen mir nicht recht von der Hand gehen, kommt er angetrappelt, klopft mit seinem Schwanz gegen meinen Bürostuhl und dreht eine Runde um meinen Schreibtisch, als wollte er sagen: Steh mal auf, wechsel die Perspektive, dann wird das schon.

Und wenn ich einen Anruf bekomme, der mir die Tränen in die Augen treibt, kommt Fiete mit elegantem Pfotenschwung ums Eck, schaut mich wissend an und reibt sein Köpfchen an meinem Bein, was sicher soviel heißen soll wie: Denk’ dir nix, da am Telefon ist ein Idiot.

Fiete ist der ideale Büropartner. Außer dass er keinen Kaffee kochen kann, verfügt er exakt über die Eigenschaften, die man an Kollegen am meisten schätzt: Empathie, Fröhlichkeit, Gelassenheit. Einen Pluspunkt hat der vierbeinige Kollege gegenüber den zweibeinigen zudem: Sein kuschelweiches Bauchfell zu kraulen, baut supergut Stress ab. Ein Hoch auf den Bürohund!