Zum Abschluss des Jubiläumsjahres 50 Jahre Partnerschaft zwischen Wiesentheid und der französischen Gemeinde Rouillac wurde ein Chansonabend geboten. Im vollbesetzten Forum des Wiesentheider Gymnasiums stand dabei die Vorsitzende des Partnerschafskomitees, Christine Gumann, selbst auf der Bühne. Mit ihrem französischen Partner Bernard Dumas trug sie eine Auswahl klassischer Chansons vor.

Mit eingebunden in das Programm war ein rund 80-köpfiger Chor aus Schülerinnen und Schülern, die das Duo bei einigen Liedern unterstützten. Bunt gemischt aus den Jahrgangsstufen 6 bis 12 waren die Sängerinnen und Sänger. "Das Mitmachen war freiwillig, es ist schön, dass so viele tei nehmen wollten", erläuterte Christine Gumann. Die große Resonanz habe auch sie überrascht, so die Französischlehrerin und Vorsitzende.

Besuch aus Frankreich

Sie begrüßte anfangs auch überraschende Gäste. So war die Vorsitzende des Komitees aus der Partnergemeinde, Joelle Fallourd, mit ihrem Mann unter den Zuhörern. Beide wollten einige Tage bei Freunden hier verbringen, auch um Weihnachtsmärkte zu besuchen. Dass nun der Abend mit den französischen Liedern genau in diese Zeit fiel, sei umso schöner, sagte Joelle Fallourd später. "Es war wunderschön, es war bestimmt sehr viel Arbeit, das alles hier zu organisieren", lobte sie das Konzert.

Darin schlugen die beiden Musiker eher ruhige Töne an. Mit Gerd Semle war der dritte Musiker kurzfristig erkrankt ausgefallen, also spielten sie den Abend als Duo. Christine Gumann, die Geige, Saxophon und Klarinette spielte, erläuterte vieles zu den Texten der Chansons. Bernard Dumas sang und begleitete sie mit Gitarre. Anspruchsvolle Stücke hatte ihr Repertoire, wie etwa das "Chanson pour Anna" von Daniel Guichard, das sich mit Anne Frank beschäftigt. Hier, wie bei einigen anderen Stücken, etwa "Champs Élysées" oder "Le chemin de Papa", hatte der Schülerchor seinen Einsatz.

"Gute Nacht, Freunde" zum Abschluss

Reinhard Meys "Gute Nacht, Freunde" in beiden Sprachen bildete den Abschluss. Schulleiter Achim Höfle bedankte sich stellvertretend beim Duo. Die Lieder hätten "viel Gefühl ausgelöst hat, Zorn, Wut, Positives, aber auch Lachen". Im Anschluss standen einige Besucher noch bei einem Glas Rotwein zusammen.

Das Konzert sei "ein würdiger Abschluss des Jubiläumsjahres", so Christine Gumann als Vorsitzende des veranstaltenden Partnerschaftskomitees. Höhepunkt waren die Feierlichkeiten zum 50-Jährigen am Pfingstwochenende. Dazu waren 90 Gäste aus der Partnerstadt gekommen. Außerdem hatte es das Jahr über einige weitere Aktionen und Veranstaltungen zu der Freundschaft mit den Franzosen gegeben. Das nächste Jubiläum wird in fünf Jahren wieder im 1200 Kilometer entfernten Rouillac gefeiert. Im kommenden Jahr treffen sich Bürger aus beiden Gemeinden wieder auf halber Strecke, diesmal im Elsaß.