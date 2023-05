Traumhaft sieht er aus, der offene Bücherschrank in Neuses am Berg. Hier kann jeder Bücher ausleihen, mitnehmen oder eigene ausgelesene Romane einstellen. Der gut gefüllte Schrank bietet spannende, romantische oder auch wissenswerte Literatur, aber nicht nur das. Inmitten einer Blumenwiese mit knallrotem Mohn oder weißgelben Margeriten stehend, umgeben ihn Blumenduft, Vogelgezwitscher und das Summen der fleißigen Insekten. All das kann der Bücherfreund bei seinem Besuch in vollen Zügen genießen, denn zum Schmökern direkt vor Ort laden zudem zwei Gartenbänke ein. Zu finden ist das Schmuckstück im Pfarrgärtlein in der Kreuzgasse 6, gleich hinter der Katholischen Kirche St. Nikolaus. Die Kirchenverwaltung lädt alle Literatur- und Naturfreunde herzlich ein.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung Neuses am Berg)