Eltern mit ihren Kindern müssen leider vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Und so werden seit fast einem Jahr auch Flüchtlingskinder in der Grundschule Wiesentheid unterrichtet. Zum Teil erhalten sie in Kleingruppen einen eigenen Deutsch-Unterricht, meistens besuchen die Kinder aber den Regelunterricht zusammen mit ihren Mitschülern. Die Förderung der deutschen Sprache ist aber eine wichtige Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Schulbesuch und stellt Schüler und Lehrer vor große Herausforderungen.

Damit Schüler auch ganz alleine Deutsch lernen können, hat eine Lernmittelfirma spezielle Hörstifte mit Kopfhörern entwickelt. Dieser Stift "liest" den Schülern aus dazugehörigen Arbeitsheften jedes gedruckte Wort und das dazugehörige Bild "vor" und schult so das Hörverstehen der Kinder. Mithilfe des Hörstiftes können sich die Schüler hörend einen grundlegenden Wortschatz aneignen – ganz ohne Lesekenntnisse.

Für diese gute Sache hat die Nachbarschaftshilfe "Zeit füreinander", die seit 2005 ehrenamtlich Mitbürger aus Wiesentheid und Umgebung unterstützt, eine zweckgebundene Spende für ukrainische Flüchtlinge realisiert. Auf Initiative von Ingrid Klinger, die sowohl in der Schule als auch in der Nachbarschaftshilfe arbeitet, haben die Verantwortlichen für jede der 11 Grundschulklassen in Wiesentheid dieses Lernmaterial besorgt. Irene Hünnerkopf, die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Wiesentheid, überreichte die elf Boxen mit je einem Schülerbuch, einem Hörstift und einem Kopfhörer sowie Arbeitsmaterial für Schüler und Lehrer.

Über die großzügige vorweihnachtliche Spende der Nachbarschaftshilfe freute sich besonders auch Carsten Busch, der Rektor der Grundschule Wiesentheid. "Dies ist eine Erleichterung für Schüler und Lehrer. Jetzt können wir die Lernhilfen auch zwischen den Klassen ausleihen, wenn sich in einer Klasse besonders viele ukrainische Kinder befinden." Das Ziel dieser Lernhilfen steht auf jeder Box: "Bald können wir miteinander sprechen."

Von: Irene Hünnerkopf (1. Vorsitzende, Zeit füreinander e.V. Nachbarschaftshilfe, Wiesentheid)