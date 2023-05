In der letzten Woche besuchten die ersten Klassen der Rudolf-von-Scherenberg Grundschule die Zahnarztpraxis Dr. & Dr. Krombholz im Ärztehaus in Dettelbach. Im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts zum Thema Körper- und Zahnpflege erlebten die Kinder der Klassen 1a, 1b und 1c dort einen besonderen Zahnarztbesuch. Die Schülerinnen und Schüler lernten in den Praxisräumen von engagierten Arzthelferinnen, wie man sich richtig die Zähne putzt. Auf dem Behandlungsstuhl durften sich Freiwillige die Zähne einfärben lassen um zu sehen, ob die Zähne zuhause richtig geputzt wurden. Anschließend zeigte die Zahnärztin Frau Dr. Krombholz den Schulkindern sehr anschaulich und mit viel Einfühlungsvermögen, welche Lebensmittel für die Zähne gesund sind. Sogar ein Geschenk in Form eines kompletten Zahnputzsets durften die Erstklässer mit nach Hause nehmen. An diesen besonderen Zahnarztbesuch werden sich viele noch lange erinnern.

Von: Melanie Weigand (Lehrerin, Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach)