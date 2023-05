400 Euro hat die jungen Umweltgruppe, bestehend aus Marielott Weber, Thea Jansen sowie Stella und Finn Herrmann, beim Sulzfelder Weihnachtsmarkt mit dem Verkauf veganer Plätzchen eingenommen. Dieses Geld wollten sie in die Sulzfelder Umwelt investieren. Schnell war gemeinsam mit Manfred Engelhardt vom Bund Naturschutz in Kitzingen und Bürgermeister Matthias Dusel der Plan gefunden, an der Wehrmauer vor dem Altort einen Kirschbaum zu pflanzen. Inzwischen wurde der Baum gesetzt und die Übergabe konnte stattfinden. Die jungen Naturschützer erhielten als Dank eine Urkunde vom Bürgermeister. "Ich freue mich, dass sich unsere vier Jungsulzfelderinnen und Jungsulzfelder so aktiv einbringen und sich auf diese Weise auch in vielen Jahrzehnten noch an Ihre gemeinsame Aktion erinnern können. Für Sulzfeld ist das ein echter Gewinn und dafür danke ich der kleinen Umweltgruppe," so Dusel bei der Übergabe. Die vier Jugendlichen machen regelmäßig durch Flyeraktionen und andere Maßnahmen in Suzfeld auf die Notwendigkeit von Umwelt- und Naturschutz aufmerksam.

Von: Matthias Dusel (Bürgermeister, Gemeinde Sulzfeld)