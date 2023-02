"Nennt mich Judas _ Aus dem Tagebuch eines Verräters" lautet der Titel des szenischen Monologs, zu dem das Team "Musik in St. Mauritius" am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Mauritius in Wiesentheid einlädt.

Judas, eine zerrissene Persönlichkeit. Ein Mann, der leidenschaftlich Jesus nachfolgt einerseits – und ein ungeduldiger, oft aufbrausender Mensch andererseits. Wenn er heute eine Stimme hätte, was würde er uns sagen? Welche Beweggründe und Motive für seine Entscheidung würde er uns mitteilen? Wie geht man eigentlich damit um, einen Verrat begangen zu haben? Und sind wir nicht alle ein bisschen Verräter?

Frank Greubel, Judas-Darsteller der Fränkischen Passionsspiele in Sömmersdorf (2013/2018), gibt Judas seine Stimme zurück, holt ihn in diesem circa 40-minütigem Solo-Theaterstück ins Jahr 2023 und lässt die Besucherinnen und Besucher teilhaben an seinen Gedanken, seinen Gefühlen, seinem Schicksal. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Gesprächen und Austausch.

Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten Kinder- und Jugendprojekte der Dormitio-Abtei in Jerusalem erbeten.