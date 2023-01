Windwurf, Trockenheit, Borkenkäfer. Die Wälder in Mainfranken mussten in den letzten Jahren einiges ertragen und es sieht nicht danach aus, dass die Situation künftig einfacher wird. Das stellt auch die fast 12.000 privaten Waldbesitzer in den Landkreisen Kitzingen und Würzburg immer wieder vor Herausforderungen und Fragen, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg in einer Pressemitteilung.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF) bietet deshalb im Rahmen des bayernweiten "Bildungsprogramms Wald" eine kostenfreie Fortbildungsreihe an. Waldbesitzer können sich dabei wertvolles Wissen aneignen, wie der eigene Wald fit für die künftigen Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht werden kann. Dabei geht es um Rechte und Pflichten, die der Waldbesitz mit sich bringt, es wird erklärt, wie die Qualität im Wald erhalten werden kann und welche Auswirkungen der Klimawandel auf die heimischen Wälder hat.

Das theoretische Wissen wird von den Försterinnen und Förstern des AELF an sechs Abenden im Februar und März online vermittelt. An zwei weiteren Praxistagen trifft man sich im Wald und lernt alles über Holzernte und -verkauf und über Wiederaufforstung und Waldpflege. Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. Anmeldeschluss ist der 8. Februar.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind unter www.aelf-kw.bayern.de im Bereich "Wald und Forstwirtschaft" zu finden.