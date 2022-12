"Dem Weihnachtsgefühl auf der Spur" waren die Mitglieder der VdK-Familie bei der Vorweihnachtsfeier des Ortsverbandes Albertshofen. Geschichten und Gedichte rund um die Adventszeit prägten die Veranstaltung und der Duft von Kaffee und leckerem Weihnachtsgebäck zogen durch das weihnachtlich dekorierte TSV- Sportheim.

Bürgermeister Horst Reuther schwärmte von der beginnenden stillen Zeit: "Der VdK stimmt mich immer ein kleines bisschen auf Weihnacht ein." Er informierte kurz über die Chance Albertshofen auf die Anbindung an das Glasfasernetz. Dazu können Anwohner in Albertshofen bis zum 18. Februar 2023 im Ausbaugebiet einen kostenfreien Anschluss bis ins Haus oder in die Wohnung erhalten, wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen.

Im Mittelpunkt der Feier standen Ehrungen treuer Wegbegleiter. Der Orts-Vorsitzende Werner Zahn begrüßte dazu den zweiten Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes Kitzingen, Karl Memmel, mitdem er die Ehrungen vornahm. Sie überreichten Erika Herrmann und Hilde Bohner für 30 Jahre treue Mitgliedschaft eine Urkunde und einen Weihnachtsstern. Auch die "guten Geister hinter den Kulissen" - die Vorstandsmitglieder - wurden mit Geschenken verwöhnt. Werner Zahn dankte allen Sammlern der Aktion "Helft Wunden heilen" und würdigte das ehrenamtliche Engagement aller Helferinnen und Helfer. Diese verteilten Weinpräsente und Weihnachtssterne an die über 70-jährigen und bei einer reich bestückten Tombola konnten die Mitglieder schöne Preise erzielen.

Timo Lechner und Julia Then begleiteten mit einer beeindruckenden Liederauswahl von alten und neu interpretierten "Weihnachtlichen Melodien und Liederschätzen" und Liedern zum Mitsingen die gesamte Veranstaltung.