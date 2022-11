Der Vorsitzende Markus Hesterberg begrüßte zahlreiche Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des KTC im Kolosseum Kitzingen. Er und der Kassier Bruno Botschka gaben einen kurzen Rückblick auf das Vereinsleben. Geprägt von Corona-Beschränkungen gab es deutlich weniger Trainingsstunden, Tanzveranstaltungen oder Mitgliederveranstaltungen. Daher blieb auch der KTC nicht von Austritten von Mitgliedern verschont. Aber die, seit Lockerung der Beschränkungen ins Leben gerufene, neue Trainingsgruppe brachte viele neue Mitglieder. Auch war es in 2022 wieder möglich zwei kleinere Tanzbälle und Tanztreffs abzuhalten. All dies führte dazu, dass es nicht, wie im Jahr zuvor, zu einem negativen finanziellen Ergebnis kam, sondern zu einem leichten Plus. Die allgemeine Inflation und die steigenden Energiekosten bedingen aber, die Mitgliederbeiträge leicht zu erhöhen. Ein entsprechender Vorschlag des Vorsitzenden Markus Hesterberg wurde bis auf zwei Enthaltungen einstimmig angenommen.

Für 2023 sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Ein Frühjahr- und Herbstball, Kinderfasching, eine neue Einsteigergruppe, ein Mitgliederausflug und wöchentliche Tanztreffs. Der Höhepunkt 2023 werden dabei die Feierlichkeiten zum vierzigjährigen Jubiläum des Tanzclubs werden.

Der Höhepunkt der Hauptversammlung waren die Ehrungen der Mitglieder. Dabei wurden die bislang aufgrund der Pandemie nicht erfolgten Ehrungen nachgeholt.

Eine besondere Ehrung des Landestanzsportverbands Bayern e.V. erhielten Angelika und Wilfried Konrad. Für 35-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Ariane und Georg Burtz, Esther Göpfert und Joachim Teusen. Für 25-jährige Mitgliedschaft: Monika und Alfred Hilgert, Heike und Thomas Gschwandtner, Helmi und Stephan Schmidtner. Für 20-jährige Mitgliedschaft: Karin und Georg Güntner, Gunda Witteck, Lothar Lang, Dagmar und Dietrich Betz, Peter Köhler, Benno Eschenbacher, Ute Lang und Elke Arnold.

Herr Hesterberg dankte ihnen, aber auch allen anderen Mitgliedern für ihre Treue und Verbundenheit zum KTC und ging dann zum gemütlichen Ausklang des Abends über.

Wer weitere Informationen zum KTC möchte, kann sich gerne unter Tel.: (01522) 9504493 informieren.

Von: Silvia Engels-Fasel (Pressewart, Tanzclub Kitzingen)