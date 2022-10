Für ihre treuen Dienste für die Kirchengemeinde Bimbach wurden während des letzten Gottesdienstes am Erntedanksonntag in der Bimbacher Johanneskirche drei Mitglieder der Kirchengemeinde geehrt.

Pfarrer Martin Voß überreichte zusammen mit den beiden Kirchenvorständen Ariane Hühsam und Guido Plener Präsente, Urkunden und Blumensträuße an Christa Dornberger, die den Mesnerdienst in der Kirche seit 15 Jahren versieht sowie Artur Dornberger, der ebenso lang die Hausmeistertätigkeit innehat. Renate Reiß sorgte 35 Jahre lang für den Blumenschmuck in der Kirche. Dafür gab es einen Applaus von den zahlreich erschienenen Gottesdienstbesuchern.

In seiner Predigt las Pfarrer Voß zuvor aus dem 5. Buch Mose. Dort wird auf das Lob Gottes für das gute Land, dass er dem Menschen gegeben habe, eingegangen. Der Wohlstand des Menschen mündet in die Einsicht, dass Gottes Kraft uns zur guten Ernte und Wohlstand verhilft.

Von: Guido Plener (Pressebeauftragter, Kirchengemeinde Bimbach)