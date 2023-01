Frau Stammler kam am 7. Januar 1998 in den zweigruppigen Kindergarten, der damals noch nach Ortschaften getrennt war. Ihr Team bestand aus vier Mitarbeitern. Schon im Jahr 2012 wurde in Martinsheim eine Krippengruppe angeboten, in der Frau Stammler seit dieser Zeit tätig ist. Bürgermeister Rainer Ott bedankte sich und gratulierte ihr zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Er überreichte ihr neben der Ehrenurkunde des Bayerischen Staatsministeriums Arbeit und Soziales einen Blumenstrauß. Sie erhielt außerdem noch einen Tag Sonderurlaub sowie eine Jubiläumszuwendung.

Von: Carmen Wolf (Pressearbeit, Gemeinde Martinsheim)