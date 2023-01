Langjährige Treue zum Unternehmen ist ein Zeichen für Vertrauen und Engagement, so konnten kürzlich Mitarbeiter/innen der Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald eG in einer Feierstunde für ihre zehnjährige, 25-jährige, 30-jährige, 40- und 45-jährige Dienstzeit geehrt werden. In Anwesenheit des Betriebsrates und der fast kompletten Führungsriege der Genossenschaftsbank führte der stv. Vorstandsvorsitzende Volker Kreißl die Ehrungen durch und überreichte Blumen- und Weinpräsente sowie Urkunden an die zahlreich erschienenen Jubilare.

Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Ilse Braun, Thomas Heilig, Daniel Klaus-Liebenstein, Heike Maiberger, Anna Schmitt, Johannes Vogler, Daniela Wenzel, Monika Wieland, Sabine Wieland.

Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Christiane Birk, Sabine Kaul, Tanja Streit, Renate Vogel.

Für 30-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Johannes Häfner, Kerstin Rink, Martin Rosentritt, Katja Rößner, Elisabeth Thaler.

Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Birgit Burger, Renate Hertel, Gerlinde Knorr, Ewald Pfannes, Carmen Pfannes, Inge Reichert, Agnes Riedmiller, Simone Schäfer, Isolde Schmiedel, Bernhard Thierauf.

Für 45-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Herr Karl-Peter Kohlhaupt geehrt, der in der Bank neben seiner Tätigkeit als Kundenberater in Volkach auch der Betriebsratsvorsitzende ist.

Termin- oder krankheitsbedingt konnten an der Feierstunde nicht teilnehmen:

zehnjähriges Betriebsjubiläum: Sven Michel, Peter Riegler, Franz Schindler, Tatjana Streit.

30-jähriges Betriebsjubiläum: Andrea Ritz, Ursula Seifert, Claus Wirsing sowie der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank, Martin Weber, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Betriebsjubiläum in der Bank feiern konnte.

Von: Martin Weber (Vorstandsvorsitzender, Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald eG)