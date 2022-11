Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet, damit die Siedlung zu einem so großen und lebenswerten Stadtteil Kitzingens werden konnte. Deshalb ehrte Oberbürgermeister Stefan Güntner verdiente langjährige Bewohner der Siedlung. Die Idee dazu hatte Alexandra Schäfer vom Verein "Gegenüber e.V.".

Insgesamt 38 geladene Gäste kamen ins Stadtteilzentrum, genossen Kaffee und Kuchen sowie fränkischen Wein. OB Stefan Güntner unterstrich in seiner Rede, dass zwar Anselm Caliz das erste Haus in der Siedlung erbaut hatte. "Aber ohne Ihren Fleiß und Ihre unermüdliche Arbeit wäre der Stadtteil nicht so groß und so angesehen, wie er heute ist." Hofrat Walter Vierrether und die Ebshäuser Gärtnerkönigin Elena ehrten die Siedlerinnen und Siedler der ersten Stunde. Mit ihren 99 Jahren ist Anni Pavel die älteste von ihnen. Alexandra Schäfer und Isabel Herz, Vorstand des Gegenüber e.V., überreichten jedem Geehrten eine Kerze mit dem Logo "Kitzinger Siedlung Ehrenbürger". Untermalt von Tänzen der fränkischen Volkstanzgruppe und des "InTakt-Chores" der Kantorei schwelgten die Senioren in alten Zeiten und knüpften wieder Verbindungen mit Bekannten aus alten Zeiten.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)