Am Ende des Jahresschlussgottesdienstes ehrte Pfarrer Harald Vogt die Organistin Valentina Zielonka und würdigte sie für 20 Jahre Dienst in der evangelischen Kirche. Er bezeichnete sie als die gute Seele in der Gemeinde. Sie ist eine der beiden Organistinnen neben Doris Müller, die abwechselnd an den Gottesdiensten, Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen spielen.

Valentina spielt nicht nur in der evangelischen Kirche in Kleinlangheim, sondern u.a. auch in Feuerbach, Gerlachshausen und wo sie sonst noch gebraucht wird.

Für die Communität Casteller Ring auf dem Schwanberg spielt sie regelmäßig im Gottesdienst die Orgel und ist dort gern gesehener Gast.

Ehrenamtlich begleitet sie seit Jahren mit der Orgel den Gesangverein Kleinlangheim bei den Liedernachmittagen, Kirchenkonzerten und weiteren Auftritten oder unterstützt die Chorleitung bei den Chorproben. Ab und zu treten auch ihre Klavierschüler auf und bereichern damit die Liedernachmittage und Konzerte. Valentina ist eben ein wertvoller Gewinn für die Gemeinde.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Markt Kleinlangheim)