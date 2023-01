Dass 2022 in Kitzingen "endlich wieder etwas los" war, freute Oberbürgermeister Stefan Güntner gleich zu Beginn seiner Ansprache zum Neujahrsempfang der Stadt in der Rathaushalle. Neben Rück- und Ausblick stand am Freitagabend das Thema Werte im Mittelpunkt.

Mehr als erhofft, so Güntner, hatte das Jahr 2022 gebracht. Da waren die großen Veranstaltungen, etwa die Häckerbühne, das Stadt- und das Weinfest, aber auch das Radio-Gong Festival mit rund 8000 Besuchern und Wirkung weit über die Stadt hinaus. Neben dem Abschluss der Großbaustelle Mainkai waren es viele kleinere Maßnahmen, die für Betroffene aber oft eine große Erleichterung bieten, etwa Barrierefreiheit an etlichen Stellen der Stadt zu schaffen. Als fester Anlaufpunkt vor allem für die junge Bevölkerung Kitzingens hat sich die Sanierung des roten Platzes am Bleichwasen gezeigt.

Im neuen Jahr stehen Großbaumaßnahmen an, die sich laut OB auch auf das Stadtbild auswirken. Da ist wohl an erster Stelle das neue Haus für Jugend und Familie an der Florian-Geyer-Halle zu nennen, das den Ortseingang von Würzburg aus prägen wird. Allerdings läuft die Baumaßnahme sicher über das Jahr hinaus. Und auch der Kreisverkehr am Gewerbepark Connect wird die Ortseinfahrt aus Richtung Großlangheim ändern.

Die Anlieger am Bleichwasen bittet der OB um Verständnis

Um Verständnis und Geduld bat der OB die Anlieger am Festplatz Bleichwasen. Vor allem im Juni werden dort etliche Konzerte stattfinden, die aber aus seiner Sicht "unglaublichen Mehrwert" für die Stadt bringen werden. 2023 wird es auch beim Weinfest eine Neuerung geben. Die Stadt werde wieder "den Hut auf haben" und als Hauptveranstalter auftreten.

Sein Bestreben, aber auch das der Verwaltung im Rathaus sei, "den Stellenwert als lebenswerte Stadt zu erhöhen." So leitete Güntner auf den zweiten Teil des Abends über. Mit einer Reihe von Veranstaltungen und Seminaren und mithilfe von Werten versuche die Stadt weiterhin, die Arbeit in der Verwaltung selbst, aber auch gegenüber den Bürgern zu verbessern. Wie das geschieht, machten der Oberbürgermeister, die ehemalige Betriebswirtschaftsstudentin Anna-Lena Freygang und ihr Professor Harald Bolsinger von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt in einem Podiumsgespräch deutlich.

Verwaltung und Bürger sollen von gemeinsamen Werten profitieren

Große Rolle spielt die Einigung auf bestimmte Werte wie Klarheit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Wertschätzung oder Teamwork. Was zuerst auf Führungsebene entwickelt wurde, spiegelte sich in der gesamten Verwaltung wieder. Dass die Stadt dabei auf gutem Wege sei, stellte Güntner sowohl beim Betriebsausflug als auch bei der Weihnachtsfeier fest. Denn egal, ob es bei der Stadt gut oder auch einmal schlecht laufe: "Von der Reinigungskraft bis zum OB sitzen wir alle in einem Boot." Und deshalb sei es wichtig, den Umgang miteinander auf eine gemeinsame Basis zu stellen, um dadurch zum besseren Dienstleister zu werden.

Begeistert waren die Gäste vom Gitarrenorchester der Musikschule, das am Ende gar eine Zugabe zu "Smoke on the water" geben musste.