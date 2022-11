Für viel Freude sorgte eine Frau am Samstag in Kitzingen. Gegen 13 Uhr meldete sie sich bei der Polizei und übergab der Streife eine Geldbörse. Eine 56-jährige Frau hatte in einem Blumengeschäft in Etwashausen eingekauft und ihren Geldbeutel mit einem größeren dreistelligen Bargeldbetrag dort verloren. Die Verliererin konnte von der Polizei ermittelt werden und erhielt erfreut ihren Geldbeutel zurück. Die aus dem Allgäu stammende Frau wird Kitzingen sicher in guter Erinnerung behalten, teilt die Polizei mit.