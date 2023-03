Vor ehrwürdiger Kulisse fand im Festsaal des Historischen Rathauses die Ehrenamts- und Sportlerehrung von Dettelbach statt. Dazu hatte Erster Bürgermeister Matthias Bilek neben besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern auch einige Ehrenamtliche eingeladen, die sich um Dettelbach und die Ortsteile besonders verdient gemacht haben. Auch sie wurden mit Urkunden und je nach Einsatz auch mit Ehrenmedaillen in Bronze, Silber und Gold geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, der außerdem folgende Informationen entnommen sind. "Sowohl die ehrenamtlich Engagierten, als auch die erfolgreichen Sportler müssen mehr denn je ins Rampenlicht gestellt und wertgeschätzt werden", betonte der Bürgermeister, denn ein funktionierendes gesellschaftliches Leben sei ohne Ehrenamt oder Sport nicht vorstellbar.

Für sein ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe wurde Hans-Jürgen Wendlandt geehrt. Er hatte bereits während der Flüchtlingswelle 2014 kostenfreie Sprachkurse angeboten und auf diese Weise bei der Integration in Deutschland geholfen. Seit vergangenem Jahr bietet er auch zusammen mit Ulrike Freifrau von Bechtolsheim Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge an. Als Anerkennung seiner besonderen Verdienste überreichte ihm der Bürgermeister eine Dankesurkunde der Stadt.

Walter Lindner vom Weinbauverein Neuses am Berg wurde für seine 20-jährige Tätigkeit als Umweltbeauftragter des Vereins geehrt und erhielt eine Ehrenurkunde. Die Ehrenmedaille in Bronze der Stadt wurde Karina Rehäuser für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des Mainsondheimer Kindergartenträgers St. Johannes-Zweig-Verein verliehen und an Rosaria Sabetta-Fuß für ihr 16-jähriges ehrenamtliches Engagement als Präsidentin der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Dettelbach.

Auszeichnungen für viele Jahre Vereinsarbeit

Peter Knorz, seit 20 Jahren im Vorstand des SC Schernau tätig, und Winfried Nöller, seit 28 Jahren im Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Brück engagiert, erhielten die Ehrenmedaille in Silber. Diese ging auch an Michael Goller und Michael Scharting für 26 beziehungsweise 24 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Verein und im Vorstand des SC Mainsondheim.

Für ihr Engagement im Vorstand der Natur- und Wanderfreunde Dettelbach erhielten das Ehepaar Elfriede und Herrmann Reinfelder (beide 37 Jahre ehrenamtlicher Einsatz) und Silvio Niedermeyer (31 Jahre Mitglied im Vorstand) die goldene Ehrenmedaille der Stadt. Ebenfalls mit dieser Auszeichnung bedacht wurden vom 1. FC Euerfeld Peter Hammer (32-jährige Tätigkeit) und Franz Scheller (36-jährige Tätigkeit im Vorstand).

"Spitzenreiter" des Abends war Ottmar Deppisch als Gründungsmitglied der Ortsgruppe im Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV). Der Verein wurde 1984 aus der Taufe gehoben und Deppisch ist seither im Vorstand aktiv, davon 30 Jahre als Vorsitzender. Für dieses außerordentliche Engagement erhielt Deppisch die Ehrenmedaille in Gold.

Die Auszeichnungen für die Geehrten in der Kategorie Ehrenamt überreichte Bürgermeister Bielek gemeinsam mit der stellvertretenden Landrätin und Kreisheimatpflegerin Doris Paul. Für ihre besonderen musikalischen Leistungen wurden Mika Scherrle (2. Preis bei "Jugend musiziert" in der Wertung für Violine Solo, Altergruppe 1A) und Leopold Rümmele (1. Preis bzw. Sonderpreis "Walter-Leibig-Preis" – Kunstpreis der Jugend des Lions-Clubs Kitzingen) geehrt und bekamen von Bürgermeister Matthias Bielek eine Urkunde überreicht.

Die Glückwünsche für die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sprachen im zweiten Teil des Abends Bürgermeister Bielek und BLSV-Kreisvorsitzender Josef Scheller aus.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler

Eva Muschek, Ländlicher Reit- und Fahrverein Dettelbach: Mannschaftseuropameister der Tierärzte im Springreiten 2022, Europameister der Tierärzte im Einzel Springreiten 2020.

Lian Brenneis, Tischtennis TV Dettelbach: Bezirksmeister 2022 Unterfranken-Süd Jungen 15.

Valentin Hoang, Judo Club Dettelbach: 3. Platz bei der Nordbayerischen Judomeisterschaft Altersklasse U13, 1. Platz bei der Unterfränkischen Judomeisterschaft Altersklasse U13 – Gewichtsklasse bis 48 Kilo.

Lukas Mog, Judo Club Dettelbach: 1. Platz bei der Nordbayerischen Judomeisterschaft Altersklasse U15 – Gewichtsklasse bis 66 Kilo, 1. Platz bei der Unterfränkischen Judomeisterschaft Altersklasse U15 – Gewichtsklasse bis 66 Kilo, 3. Platz bei der Unterfränkischen Judomeisterschaft Altersklasse U15 – Gewichtsklasse bis 43 Kilo.

Sarah Hartmann, Judo Club Dettelbach: 2. Platz bei der Bayerischen Judomeisterschaft Altersklasse U15 – Gewichtsklasse +63 Kilo, 1. Platz bei der Nordbayerischen Judomeisterschaft Altersklasse U15 – Gewichtsklasse +63 Kilo, 2. Platz bei der Unterfränkischen Judomeisterschaft Altersklasse U15 – Gewichtsklasse +63 Kilo, 3. Platz bei der Nordbayerischen Judomeisterschaft Altersklasse U13.

Louis Conrad, Judo Club Dettelbach: 3. Platz bei der Süddeutschen Judomeisterschaft Altersklasse U18 – Gewichtsklasse bis 78 Kilo, 1. Platz bei der Nordbayerischen Judomeisterschaft Altersklasse U18 – Gewichtsklasse bis 78 Kilo, 1. Platz bei der Unterfränkischen Judomeisterschaft Altersklasse U18 – Gewichtsklasse bis 78 Kilo.

Maximilian Rauch, Katharina Falkenstein und Florian Falkenstein, SG Dettelbach: 1. Platz laufende Scheibe 10 m Herren I bei der Gaumeisterschaft 2020, 1. Platz laufende Scheibe 10 m Herren I bei der Bezirksmeisterschaft 2020, 2. Platz laufende Scheibe 10 m Herren I bei der Bezirksmeisterschaft 2021.

Melina Keßeling, JTSC Dettelbach: Bayerischer Meister im Gardetanz Solo Jugendklasse.

Jessica Ebert, JTSC Dettelbach: Bayerischer Meister im Gardetanz Solo Hauptklasse.

Ortegas, JTSC Dettelbach (Sophia Köllner, Nadine Kieser, Magdalena Dienesch, Kira Brzoska, Hannah Oppel, Madita Müller, Melina Keßelring, Ayleen Gärtner, Mia Bartsch, Damina Quinn, Vincy Simolli, Elin Özdil): Bayerischer Meister im Gardetanz Marsch Jugendklasse, Bayerischer Vizemeister im Gardetanz Polka Jugendklasse.

Muskatzinchen, JTSC Dettelbach (Amelie Weißmann, Anna Scholz, Emilia Klingen, Evelina Lesi, Helena Müller, Käthe Gerbig, Luisa Dorsch, Milina Hack, Rinjani Nowak, Romina Hinnerkopf, Selina Lauth, Serafina Winter, Theresa Müller, Valentina Riegel): 3. Platz Bayerische Meisterschaft im Gardetanz Jugendklasse Polka, Bayerischer Vizemeister im Gardetanz Jugendklasse Marsch, 4. Platz der Deutschen Meisterschaft im Gardetanz Schülerklasse Marsch, 8. Platz der Europa Meisterschaft im Gardetanz Schülerklasse Marsch.

Tetilas, JTSC Dettelbach (Leonie Blaß, Linda Drochner, Jessica Ebert, Thea Ebner, Timo Göllner, Michelle Haaf, Veronika Holtmann, Lisa Kreis, Jessica Kühling, Julia Mangold, Saskia Möhrlein, Rosemary Prowald, Rabea Rehäuser, Lea Riedel, Jana Schmitt, Sina Thauer, Lena Weidenbach): Bayerische Meister im Gardetanz Marsch Hauptklasse, Bayerische Vizemeister im Gardetanz Polka Hauptklasse.

Mac Leods: (Andreas Demkanin, Alexander Köhler, Christian Gößwein, Sascha Schneider, Mirko Hörnlein, Axel Liesecke, Benjamin Behnke, Daniel Klose, Gültekin Tok, Lukas Wenig, Daniel Schneider, Sascha Höhn, Lukas Weingessl, Franz Rötzsch, Fabian Schmutzler) Bundesligameister im E-Dart 2022.