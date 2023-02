Traditionell werden alle neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde Wiesentheid bei einem Empfang begrüßt. So auch Ende Januar für alle Zugezogenen des Jahres 2022. In den vergangenen Jahren fand der Neubürgerempfang immer im kleinen Kreis im Rathaus statt. In diesem Jahr nun erstmals mit einem neuen Konzept im Schafhof Wiesentheid.

Die Marktgemeinde bot den ortsansässigen Vereinen die Möglichkeit, sich den Neubürgern vorzustellen und über Vereinsaktivitäten zu informieren. Fast schon ähnlich einer Messe, präsentierte sich jeder Verein an einem Tisch mit Infomaterialien und vielem mehr. "Die Gemeinde Wiesentheid ist sehr dankbar für all die ehrenamtlich Tätigen. Mit der Erneuerung des Neubürgerempfangs konnten wir den Vereinen eine Plattform bieten, neue ehrenamtliche Mitglieder für sich zu gewinnen", so der Bürgermeister Klaus Köhler, der die Gäste begrüßte.

Zudem stellte Köhler in einer kurzweiligen Präsentation die Vielfalt des Marktes Wiesentheid vor, in dem Wohnen, Wirtschaft, Bildung und Freizeit gut miteinander kombinierbar sind.

Die neue Gestaltung des Neubürgerempfangs fand auch bei den Vereinsvertretern große Zustimmung. Gerade der direkte Austausch helfe vielen, sich einem Verein zu nähern. "Einfach so vorbeikommen", stelle oftmals eine Hemmschwelle dar. Ein ungezwungenes Gespräch sei für die meisten Interessenten einfacher.

Für das nächste Jahr soll das neue Konzept weitergeführt werden, um möglichst viele auf die vielfältigen Möglichkeiten in der Marktgemeinde Wiesentheid aufmerksam zu machen.

Von: Ann-Katrin Götz (Pressearbeit, Markt Wiesentheid)