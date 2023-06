Der Schulweg für die Grundschüler der Rudolf-von-Scherenberg-Schule in Dettelbach soll sicherer gestaltet werden. Dafür ist ab dem neuen Schuljahr 2023/2024 ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Luitpold-Baumann-Straße geplant. Das teilt die Stadt Dettelbach in einer Pressemitteilung mit, der folgende Informationen entnommen sind. Um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg darüber hinaus zu verstärken und sie vor dem unachtsamen Überschreiten der Straße abzuhalten, werden auch ehrenamtliche Verkehrshelferinnen und -helfer gebraucht.

Die Stadt sucht deshalb ehrenamtliche Schulweghelfer, die an den Wochentagen Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 8 Uhr den Schülerinnen und Schülern am geplanten Fußgängerüberweg im Bereich der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule über die Straße helfen.

Voraussetzungen, um als Schulweghelfer tätig zu werden, sind ein guter Umgang mit Kindern und ein Mindestalter von 18 Jahren. Die ehrenamtlichen Helfer erhalten vor Ort eine kostenfreie Einweisung durch die Jugendverkehrsschule der Polizei sowie die für die Tätigkeit notwendige Ausrüstung.

Anmeldung bis 31. Juli unter Tel.: (09324) 304133, oder per E-Mail an: bauverwaltung@dettelbach.de