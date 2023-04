"Wir sind zufrieden. Und dann geht auch alles", war die Feststellung von Babette Koller bei einer kleinen Familienfeier anlässlich der Eisernen Hochzeit am Freitag in Münsterschwarzach. Die Freude sah man dem Jubelpaar zum 65. Hochzeitstag auch an.

Im jugendlichen Alter von gerade mal 19 Jahren hatte sie ihren Johann geheiratet. 1958 im Kloster Münsterschwarzach. Der heute 85-Jährige kam kurz nach Kriegsende aus der Oberpfalz mit seiner Mutter nach Schwarzach. "In der Schule haben wir uns schon gesehen", erinnert sich seine Frau, "aber er war zuerst uninteressant für mich". Als "eingefleischter Klosterer", wie sie sich selbst beschreibt, war ein "Neigschmeckter" erst mal nicht interessant. Das änderte sich im Teenager-Alter. Und zwar so schnell, dass die damals erst 19 Jahre alte "Betty", wie sie genannt wird, ihren Johann umgehend heiraten wollte. "Ich habe dazu noch die schriftliche Erlaubnis meiner Mutter gebraucht – und der Antrag musste an das Landratsamt geschickt werden."

Ihr zum Zimmerer ausgebildeter Ehemann war beruflich sehr erfolgreich. Allerdings erforderte dies auch eine hohe Mobilität. Seine Baustellen waren oft weit entfernt. Selten war er über die Wochen zu Hause. In den 60er Jahren kamen drei Kinder zur Welt. Seine Frau führte derweilen den kompletten Haushalt.

Nach gut 20 Jahren "Montage" kam Johann wieder fest in die Heimat. Das kleine elterliche Haus seiner Frau wurde abgerissen, ein größeres aufgebaut. Gesundheitliche Einschränkungen führten bei Johann dann zum Vorruhestand, was sein Interesse an Sport, insbesondere Fußball und Holzbasteln, nicht schmälerte.

"Es ging halt alles etwas langsamer", resümiert seine Ehefrau. "Doch wir sind zufrieden. So wie es ist!" Alle drei Kinder leben im Ort. Tochter Jutta mit ihrer Familie sogar im gleichen Haus. Und jetzt kann das Jubelpaar das höchste Gut genießen: die Familie und insbesondere mittlerweile vier Enkelkinder, die alle gern kommen.