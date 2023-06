Mit seiner optimistischen Lebenseinstellung hat Dr. Günter Wich nach einem erfüllten Berufsleben viele gesundheitliche Tiefschläge in seinem Leben weggesteckt. "Ein guter Schutzengel hat mich vor dem Schlimmsten bewahrt", erzählt der ehemalige Leiter des Kitzinger Armin-Knab-Gymnasiums (AKG), der am Dienstag seinen 80. Geburtstag feierte. Es gratulierten Ehefrau Karin, die Töchter Konstanze und Karolin, zwei Enkel sowie stellvertretender Landrat Robert Finster und Bürgermeister Volker Schmitt.

30 Jahre lang setzte sich der Jubilar im Schwarzacher Gemeinderat (1978 bis 2008) für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Zwölf Jahre war er Dritter Bürgermeister. Besonders am Herzen lag ihm immer der Ausbau des Radwegenetztes rund um die Großgemeinde. Von 1996 bis 2002 gehörte der Gründer der Freien Christlichen Wählergemeinschaft (FCW) Schwarzach dem Kitzinger Kreistag an. Von 1989 bis 2004 führte er die Freien Wähler in Schwarzach an. Heute ist er deren Ehrenvorsitzender.

Die Motivation immer beibehalten

Geboren am 6. Juni 1943 in Bamberg und aufgewachsen in Kronach und Bamberg absolvierte er 1963 das Abitur in Lichtenfels. Danach studierte er Jura, Wirtschaftswissenschaften, Germanistik, Geschichte und Sozialkunde in Würzburg. Von 1970 bis 1972 bekam er ein Stipendium der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit Promotion zum Dr. phil.. 1975 errichtete Wich in Düllstadt ein Eigenheim. Er unterrichtete am Siebold-Gymnasium Würzburg, bevor er 1990 ans AKG kam.

Der rüstige Senior ist ein leidenschaftlicher Sänger. Im Männerchor des Gesangvereins Stadtschwarzach war der Tenor und Bass Jahrzehnte eine feste Größe. Als passionierter Petrijünger ist Wich seit 1984 Mitglied beim Sportanglerverein. 50 Jahre gehört er dem Sandhasenverein an. "Ich habe meine Motivation immer behalten", blickt der Jubilar zurück und setzt seine ganze Liebe im Alter in seinen schmucken Garten.