Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach erfolgreich

Nach zwei Jahren Pause, durch Corona bedingt, fand in Erlenbach am Main wieder eine Unterfränkische Schulschachmeisterschaft statt. Acht Schüler der im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Schachclub Kitzingen unter Leitung von Roland Schleicher neu gegründeten Schachgruppe des Egbert-Gymnasiums stürzten sich, trotz größtenteils geringer bis keiner Turniererfahrung, in das Abenteuer - und waren erfolgreich. Zwei Mannschaften traten in zwei verschiedenen Wertungsklassen an. In der WK3 (bis Jahrgang 2008) schafften Laura-Marie Burlein, Jonas Eckoff, Jonathan Kalb und Ben Linzert einen sehr guten vierten Platz unter zehn Mannschaften. Und in der WK2 (bis Jahrgang 2005) konnte sogar über einen Pokal für den dritten Platz gejubelt werden. Laura-Marie Eckoff, Fabian Burzler, Philipp Eckoff und Max Kaiser verloren dabei nur ein Match (gegen den souveränen Gesamtsieger aus Aschaffenburg). Alle Spielerinnen und Spieler punkteten dabei fleißig, am besten in der WK3 Ben Linzert, der mit 5,5 aus 7 die beste Leistung am dritten Brett ablieferte, sowie in der WK2 Fabian Burzler mit 6 aus 7. Da die Schachkurse großen Anklang finden, hofft das Egbert-Gymnasium für die Zukunft mehr Mannschaften stellen zu können – und auf weitere Erfolge.