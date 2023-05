Die Senioren des Dettelbacher Ortsteils feierten in diesem Jahr eine Umkehr-Maiandacht. Nicht wie gewohnt in der "Loretokapelle, dem einzigen Haus Mariens" der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere im Bistum Würzburg, sondern vor dem gemeinsamen Zusammensein bei Kaffee und Kuchen gleich im Versammlungsort in der Dorfmitte, vorübergehend ein kleiner sakraler Raum.

Liebevoll hatten die Verantwortlichen einen kleinen Maialtar mit Madonna, Blumen und Kerzen aufgebaut. Wie es früher zu Hause war, in der Kindheit und lösten so bei den Anwesenden Erinnerungen aus. Musikalisch begleitete Silvia Adelmann die stimmungsvollen Lieder auf dem Keyboard. Diakon Lorenz Kleinschnitz, der die Feier leitete, wurde unterstützt von Elisabeth Fleischer. Und ein Herzenswunsch der Effeldorfer Senioren ging in Erfüllung: Das Lied "Da knie ich Maria vor Deinem Bild, mein Herz ist von Freude und Jubel erfüllt. Drin flüstert‘s und klingt es so leise und lind: Du meine Mutter und ich Dein Kind". Das Lied war mehr als eine dankbare Erinnerung, es war eine Hommage an die ehemalige Pfarrköchin von Pfarrer Hauck, Elisabeth Fries, die nach dem Motto "Wir singen, wie es Gott uns gegeben" als Chorleiterin dieses Lied einst einstudiert hatte.

In den Stimmen und Herzen ist es geblieben und erfüllte das Jugendheim mit nostalgischem Klang. "Wir danken dir für unser fränkisches Land und für so vieles, was sich auftut für uns Ältere in diesen Tages des Monats Mai, nicht nur in der Natur, sondern mit der Gottesmutter an der Seite", so in Texten, Gebeten und Liedern. Das Effeldorfer Gemeindehaus war an diesem Nachmittag Kapelle und zugleich Seniorencafè. Mit leckeren Kuchen und guter Unterhaltung ließ es sich dort gut verweilen. Wie immer bestens organisiert war das Treffen wieder vom bewährten Team mit Elisabeth Fleischer, Ingrid Bauernschubert und Erika Feineis "War schön, freuen uns schon auf das nächste Treffen, so viele beim Nachhause gehen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Altenseelsorger, Pastoraler Raum Kitzingen)