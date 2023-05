Die Dettelbacher Stadtteile Effeldorf und Neuses am Berg werden am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für die Jahre 2023 bis 2026 teilnehmen. Das gab Bürgermeister Matthias Bielek in der Ratssitzung am Montagabend bekannt. Da es aus den Reihen des Stadtrats dazu keine Anmerkungen gab, wird der Bürgermeister diese Bewerbungen offiziell anmelden.

Sowohl Manuela Erk für Effeldorf, als auch Beat Simon für Neuses am Berg berichten fast euphorisch über die jeweiligen und unabhängig voneinander organisierten Auftaktveranstaltungen in den Stadtteilen. Beide haben mit großer Beteiligung der Bevölkerung – viele junge Dettelbacherinnen und Dettelbacher waren dabei – unter der Leitung von Kreisfachberaterin Mechthild Engert stattgefunden. Was gibt es in den Dörfern, was ist wichtig und vor allem wo soll es hin gehen? Das waren erste Fragen. Weitere Veranstaltungen sind bereits geplant. Der gemeinsame Tenor: "Es war jetzt schon ein Erfolg, dass sich die Leute zusammensetzen."

Das Nutzungsentgelt für den Wohnmobilstellplatz in Dettelbach wird ab Januar 2024 von sieben auf zehn Euro erhöht. Damit legt die Stadt "fünfstellige Investitionen" in den Platz, so der Bürgermeister, auf die Nutzer um.

In einer nichtöffentlichen Sitzung Anfang Mai wurde den Rätinnen und Räten klar: Für den Tourismus muss mehr getan werden; er spielt im Schatten des KUK ein Nischendasein. Die Folge: Es bedarf für die Entwicklung der Ziele, die in dieser Sitzung weitgehend klar waren, eines eigenen Ausschusses für Tourismus, dem gleich auch die Digitalisierung, allerdings als untergeordnetes Thema, beigestellt wurde. Soweit es nicht in die Zuständigkeit des Bürgermeisters falle, können dazu Haushaltsmittel bis zu 50.000 Euro im Einzelfall bewirtschaftet werden. Bei einer Gegenstimme wurde die Gründung des Ausschuss befürwortet.