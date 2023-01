Im Laufe des Mittwochvormittags wurden in Kitzingen unabhängig voneinander zwei E-Scooter-Fahrer kontrolliert, berichtet die Polizei. In der Herrenstraße fiel einer Streifenbesatzung ein 37-jähriger Mann auf, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten führten die Beamten einen Drogentest durch. Dieser verlief laut Polizeibericht positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Eine weitere Kontrolle fand in der Panzerstraße statt. Hier kontrollierten die Polizisten einen 38-jährigen, der ebenfalls einen E-Scooter fuhr. Auch hier ergaben sich laut Bericht der Polizei Hinweise auf den Konsum von Drogen. Zudem war das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen abgelaufen. Nach angeordneter Blutentnahme in der Dienststelle konnte der Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Gegen beide Elektrorollerfahrer wurden dementsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.