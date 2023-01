Wie die Polizeiinspektion berichtete, wurde am Sonntag gegen 23.15 Uhr bei einem 37-jährigen Fahrer eines E-Scooters bei einer Verkehrskontrolle in der Wörthstraße in Kitzingen festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Bereits am Sonntagnachmittag war in der Thomas-Ehemann-Straße ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Auch bei ihm wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er hatte zudem selbst angegeben, erst kürzlich zwei Joints geraucht zu haben. Auch diesen jungen Mann erwartet nun, nachdem eine Blutentnahme durchgeführt wurde, eine Anzeige.