Leichte Verletzungen zog sich ein E-Bike-Fahrer zu, der von einem Sprinter gestreift wurde.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte, wollte am Dienstagvormittag ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer in Geesdorf von der Brückleinstraße nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Hierbei schnitt er die Kurve und streifte einen entgegenkommenden, 83-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser versuchte noch auf den Gehweg auszuweichen. Durch die Berührung mit dem Sprinter verlor er allerdings die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro.