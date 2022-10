Der 18-jährige Laurin Kauschka (Musikschule Dettelbach), am Altsaxofon und der 17 Jahre alte Maximilian Lauter (Musikschule Marktbreit) am Klavier überzeugten die Jury des Wettbewerbs der bayerischen Musikschulen. Ihr Jazz Standard "Blue Bossa" wurde unter zahlreichen anderen Bewerbungen für den Musikschultag – on air! ausgewählt, der vom Verband der bayerischen Musikschulen ausgerichtet wurde und im Anschluss gemeinsam mit weiteren ausgewählten Titeln bei einem Festkonzert vor einem breiten Publikum präsentiert wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aufzeichnung des Konzertes ist am Dienstag, 1. November, um 14.05 Uhr im Bayerischen Rundfunk auf BR Klassik zu hören.