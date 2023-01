Im Gründungsprotokoll des SC Marktbreit vom 13. März 1911 sind die Mitglieder der ersten Stunde fein säuberlich in Handschrift aufgelistet: Mindestens drei der 16 Gründungsmitglieder waren Juden, zum Beispiel Abraham Goldbach, ein damals 29 Jahre alter Kaufmann, der später auch für die SPD im Stadtrat saß. Jüdinnen und Juden verbrachten den Alltag Seite an Seite mit der christlichen Mehrheitsgesellschaft – am Stammtisch, bei der Probe im Gesangsverein oder eben auf dem Fußballplatz.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten vor 90 Jahren änderte sich alles: Jüdische Bürgerinnen und Bürger wurden Schritt für Schritt entrechtet, drangsaliert – und schließlich verjagt und ermordet.

Die Katastrophe des Holocausts, die überall in den Gemeinden, vor unser aller Haustür begann, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat sich die Initiative "!Nie wieder", eine Gruppe historisch interessierter Fußballfans und -funktionäre zur Aufgabe gemacht. Unterstützt wird sie von vielen Vereinen, dem Deutschen Fußball-Bund und dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das Online-Lexikon "Niemals vergessen!" auf der Homepage des Museums will die Erinnerung an die jüdischen Wurzeln der deutschen Fußballgeschichte wieder lebendig werden lassen.

Beispiel Kurt Landauer: Spieler, Flüchtling, Präsident des FC Bayern München

Die meisten Bundesligisten haben in den vergangenen Jahren begonnen zu recherchieren, inwieweit jüdische Spieler, Förderer und Funktionäre zum Vereinserfolg beigetragen haben. Bekannt geworden ist die Geschichte von Kurt Landauer, der zunächst selbst für Bayern München spielte und dann, von 1913 bis 1914, von 1919 bis 1933 und – nach der Flucht aus Deutschland und der Rückkehr – von 1947 bis 1951 Präsident des deutschen Rekord-Fußballmeisters war.

Andere jüdische Fußballer waren nicht so prominent, "aber sie sollten ebenfalls nicht in Vergessenheit geraten", sagt Andreas Wittner.

Der langjährige Archivar des FC Bayern stammt aus Reuchelheim (Lkr. Main-Spessart). Bei der dortigen DJK hat er bis ins hohe Alter selbst gekickt. Jetzt hat er begonnen, die Namen der jüdischen Fußballer zusammenzutragen, die in Vereinen seiner unterfränkischen Heimat als Spieler oder Funktionär aktiv waren. Mittlerweile hat Wittner schon Kurzbiografien von 30 "unterfränkischen Fußball-Pionieren mit jüdischen Wurzeln" recherchiert.

Regional bekanntere Namen wie Walter Leo Hersch, Stürmer beim FV 04 Würzburg, oder Ludwig Oppenheimer, zweiter Vorsitzender beim Lokalrivalen Kickers, sind ebenso dabei wie Freizeit-Kicker und Funktionäre vom FC Hammelburg, dem FC Kirchheim, dem FV Karlstadt – oder eben dem SC Marktbreit. Dort bekam Wittner Unterstützung von Stadtarchivarin Christiane Berneth, einer expliziten Kennerin jüdischen Lebens. Ansonsten durchforstet der 58-Jährige Vereinschroniken und Internet-Auftritte der Vereine nach Hinweisen auf jüdische Mitspieler.

Ein virtuelles Gedenkbuch sammelt die jüdischen Biografien

Die Unterfranken sind die ersten, die neben den 300 Lebensgeschichten von jüdischen Fußballern der großen Traditionsklubs - von Bayern München über Schalke 04 bis zum FC Köln - jetzt sukzessive im Online-Lexikon des Deutschen Fußballmuseums gelistet werden und dann für jedermann abrufbar sind. "Andreas Wittner leistet hier Pionierarbeit", sagt Henry Wahlig, renommierter Sportwissenschaftler und für das virtuelle Gedenkbuch verantwortlich. Ziel sei es, überall in Deutschland die Biografien jüdischer Fußballer aufzuschreiben und den Fans "niederschwellig" zugänglich zu machen. Dafür wolle man mit (Hobby-)Historikern in ganz Fußball-Deutschland zusammenarbeiten.

Wahlig freut sich, dass der Fußball sich mittlerweile zu seiner Verantwortung für die Geschichte bekennt. Viel zu lange hätten Funktionäre das Stereotyp vom "unpolitischen Sport" bedient, der selbst Opfer der Nazis gewesen sei. Das Gegenteil sei richtig, sagt der Experte. Die meisten Vereine hätten "aus freien Stücken" nach der Machtübernahme der Nazis begonnen, jüdische Mitglieder aus ihren Reihen zu verbannen. Viele Funktionäre, die dafür Verantwortung trugen, seien nach 1945 in Amt und Würden geblieben.

"An einer Aufarbeitung der dunklen Vereinsgeschichte hatten sie kein Interesse", sagt Wahlig. Ihre jüdischen Sportkameraden waren derweil, sofern sie den Holocaust überlebt hatten, längst nach Palästina oder nach Übersee emigriert.

Wanderausstellung tourte von Bad Kissingen bis Los Angeles

Andreas Wittner begann vor zehn Jahren für das FC-Bayern-Museum in der Allianz-Arena Biografien jüdischer Mitglieder zu erforschen. 135 Lebensgeschichten sind dort dokumentiert, die darauf basierende, von ihm kuratierte Wanderausstellung "Verehrt, verfolgt, vergessen – Opfer des Nationalsozialismus beim FC Bayern München" wurde seit 2016 über 50-mal in Schulen, Museen, jüdischen Gemeindezentren, Ausbildungsstätten der Polizei oder bei Fanclub-Treffen gezeigt – in ganz Deutschland, so auch in Bad Kissingen, aber auch im Holocaust-Museum in Los Angeles.

Fragt man den Reuchelheimer, was ihn bei seinen historischen Recherchen antreibt, spricht er von den Lehren aus der Geschichte, die gerade der Fußball mit seinem Anspruch, Völker und Kulturen miteinander zu verbinden, ziehen müsse. Daraus ergebe sich heute die Verpflichtung, Geflüchtete, aber auch andere Minderheiten in die Mannschaften zu integrieren und dagegenzuhalten, wenn antisemitische, rassistische oder schwulenfeindliche Parolen am Sportplatz die Runde machen, so Wittner.

Abraham Goldbach, das Gründungsmitglied des SC Marktbreit, hat die Nazi-Herrschaft nicht überlebt. Während es seinen drei Kindern gelang, rechtzeitig nach Palästina zu emigrieren, wurde er am 24. März 1942 zusammen mit seiner Frau Klara über Würzburg ins Ghetto Izbica deportiert, eine Durchgangsstation auf dem Weg ins Vernichtungslager Majdanek. Dort verliert sich ihre Spur.

Der Link zum Onlinelexikon verfolgter jüdischer Fußballer: https://www.fussballmuseum.de/juedische-fussballer