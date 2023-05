Eine Streife der Kitzinger Polizei beobachtete am Freitag, um 20.30 Uhr, im Vorbeifahren eine Streitigkeit zwischen mehreren Jugendlichen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen.

Beim Versuch den Streit mit mehreren Streifen zu schlichten, entfernte sich ein 17-Jähriger vom Tatort und versuchte sich in einem Gebüsch zu verstecken. Dabei warf er auch eine geringe Menge Betäubungsmittel in den Busch, das später von einem Rauschgifthund gefunden und beschlagnahmt wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet, teilt die Polizei mit.