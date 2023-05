Im Rahmen der Projektwoche zu den Alltagskompetenzen mit dem Thema "Gesunde Ernährung" durften die dritten Klassen der Grundschule Kitzingen-Siedlung einen Kindertag auf dem Bauernhof in Hellmitzheim genießen. Die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes unter der Leitung von Petra Reppert stellten dazu ein abwechslungsreiches und sehr interessantes Programm zusammen. Alle dritten Klassen mit den Lehrerinnen Anja Bank (3A), Bettina Bauer, Maria Bartholomäus (3b), Angelika Soldan (3c) und Monika Weyerer-Glöckner (3d) bekamen gezeigt, woher viele Nahrungsmittel kommen.

Der Tag begann am Hühnermobil und hier wurden wir in die Geheimnisse der Hühnerhaltung und in Allgemeinwissen zu den umliegenden Äckern eingeweiht. Was und wie viel wächst auf einem Quadratmeter? Wie viele Brötchen werden aus einem Quadratmeter Getreide gebacken? Wie schauen die Samen des Raps aus? Was wird aus Gerste gemacht?...

Im Milchviehbetrieb von Familie Wirsing gab es sogar ein frisch geborenes Kälbchen zu bestaunen und wir konnten die Arbeit eines Melkroboter kennenlernen, bei dem die Milch automatisch abgepumpt wurde, nachdem er zuvor die Zitzen der Kuh gereinigt hatte. Sogar die Kühe kamen freiwillig zum Melken vorbei. Den Kuhstall selbst wollten zuerst einige Kinder nicht betreten, da der Geruch etwas anders als der in der Siedlung war, doch später versuchten manche sogar die Kühe zu streicheln oder zu füttern. Wann hat man schon so eine Gelegenheit?

Die Landfrauen überraschten uns mit einem gesunden Frühstücksbuffet mit Schnittlauchbroten mit Radieschen, Eiern, Gemüsesticks, Apfelspalten, dazu Minzwasser und extra für uns abgekochter Milch. Besonders der sahnige Geschmack der frischen Milch blieb uns in Erinnerung. Als krönenden Abschluss gab es dann zur Erinnerung einen Beutel mit verschiedenen Geschenken für jedes Kind und Infomaterial für die Lehrkräfte. Das obligatorische Quiz nahmen wir als Hausaufgabe mit.

Vielen Dank sagen wir den Helferinnen und Helfern des Bayerischen Bauernverbandes, die so ein großartiges Programm auf die Beine gestellt hatten, um uns und unseren Kindern zu zeigen, woher unsere Nahrung kommt. Ein Highlight des Schuljahres.

Von: Anja Bank (Lehrerin Grundschule Kitzingen-Siedlung)