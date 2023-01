Unter dem Motto "Hauswirtschaft lebt Inklusion" fand der 56. Bayerische Landesleistungswettbewerb der Hauswirtschaft statt, bei dem die zwölf besten Auszubildenden in der Hauswirtschaft aus Bayern ihr Können präsentieren konnten.

Am zwei Tagen bewältigte Charlotte Seiferlein aus der Berufsfachschule Ernährung und Versorgung (12. Klasse) vom BSZ Scheinfeld vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben. Schon seit Monaten wurde zusammen mit Lehrkräften trainiert, um für den Wettbewerb gut vorbereitet zu sein und die Anspannung im Griff zu haben.

Die erste Herausforderung war eine Online-Präsentation, bei der die Auszubildende Möglichkeiten aufzeigte, wie junge Menschen mit Unterstützungsbedarf in verschiedene hauswirtschaftliche Leistungen mit einbezogen werden können. Der zweite Teil fand in Präsenz statt. Im Bereich der Nahrungszubereitung entschied sich Charlotte für Laugenstangen mit Tomaten-Hummus, Mini-Quiches und Nussschnecken. Die hergestellten Snacks richtete sie in Buffetform mit moderner, umweltbewusster Dekoration an. Im Fachgespräch ging es darum, der Jury gute Argumente für die Auswahl ihrer Speisen hinsichtlich Ernährungsphysiologie, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Unfallschutz und Hygiene zu liefern. Abschließend hatten jeweils drei Schülerinnen im Team die Verpflegung für ein Get-Together zu planen.

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitung sind stolz auf Charlotte und drücken ihr für die nächste Runde - die Deutschen Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft in Miesbach - ganz fest die Daumen.

Die Ausbildung in der Ernährung und Versorgung am BSZ-Scheinfeld bereitet auf vielfältige Tätigkeiten in Privat- und Großhaushalten sowie in Gastronomie und Hotellerie vor. Mit Bestehen der Abschlussprüfung wird den Absolventen nach zwei- bis dreijähriger Ausbildung gleichzeitig der Titel des Assistenten für Ernährung und Versorgung verliehen. Hauswirtschafter sind zuständig für die Speisenzubereitung und den Service, die Betreuung von Kindern, Senioren und Gästen sowie die Reinigung und Pflege von Räumen und Textilien.

Für das kommende Schuljahr sind noch Ausbildungsplätze frei. Nähere Informationen unter www.bsz-scheinfeld.de.

Von: Bettina Scheckel und Jennifer Zinser (Lehrkräfte, BSZ Scheinfeld)