Prichsenstadt vor 20 Minuten

Dritter Fall in kurzer Zeit: Autoreifen in Prichsenstadt erneut platt gestochen

In der Nacht auf Donnerstag ist es in der Rüderner Straße in Kirchschönbach erneut zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Der Besitzer eines grauen Dacia Lodgy hatte sein Fahrzeug laut Polizei zwischen 23 Uhr und 11 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Eine unbekannte Person zerstach in dieser Zeit den rechten Hinterreifen des Dacia, wodurch ein Schaden von 100 Euro entstand. Es handelt sich bereits um den dritten Fall innerhalb kurzer Zeit, bei dem ein Reifen an diesem Auto zerstört wurde.