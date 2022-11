Die dritte Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Wiesenbronn kann weiter verfolgt werden. Dafür stellte der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend im Rathaussaal die Weichen. Bürgermeister Volkhard Warmdt erinnerte daran, dass in diese im Fachjargon als "Heilung" bezeichnete Änderung des FNP auch das Gewerbegebiet einbezogen ist, für das eine Erweiterung nach Süden in Richtung Großlangheimer Straße und nach Nordosten in Richtung Kläranlage erfolgen könnte, wenn der Abwasseranschluss an die Kitzinger Kläranlage über die Bühne gegangen ist.

Jennifer Goesmann vom Ingenieurbüro Auktor machte darauf aufmerksam, dass für weitere Gewerbeflächen die Bedarfsentwicklung erkundet werden müsste, sie sah die Ausweisung beider Flächen mit einer Größe von rund sieben Hektar als Gewerbegebiet als "problematisch" an; bisher sei ein Bedarf von rund 4,5 Hektar ermittelt worden. Sie verwies auch darauf, dass im bisherigen Gewerbegebiet noch zwei Hektar zur Verfügung stünden und dass behördliche Vorgaben zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu beachten seien. Aus dem Rat kamen Hinweise auf eine eventuelle Umgehungsstraße, die in Planungen einbezogen werden müsste. "Da ist nichts geplant und wir haben da das letzte Wort", äußerte der Bürgermeister dazu.

Höhere Anforderungen als früher

Jan von Wietersheim plädierte für die Fläche vor der Kläranlage, da diese im Besitz der Gemeinde sei und das Land in Richtung Großlangheimer Straße erst erworben werden müsste. Für die Fläche bei der Kläranlage spreche viel, da sie auch in puncto Regenrückhalt Möglichkeiten biete. Zudem müsste für Wasserrückhalt gesorgt werden, da es in diesem Metier deutlich höhere Anforderungen als früher gebe, "auch der Emissionsschutz spricht für diesen Bereich, wichtig ist der Bedarfsnachweis", meinte Heinz Joachim Rehbein (Ingenieurbüro Auktor). "Wir sollten auf der anderen Seite und bei einem geschlossenen Gewerbegebiet bleiben, sonst haben wir zwei", argumentierte Reinhard Fröhlich. Es gab dann weitere Argumente für und gegen die beiden genannten Flächen, bei der Abstimmung sprach sich eine Ratsmehrheit von acht Stimmen dafür aus, beide Bereiche in die Änderung des FNP aufzunehmen, drei waren nur für den Bereich südlich des Gewerbegebiets.

Die beiden Vertreter des Ingenieurbüros trugen die bisherigen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die Antworten dazu und verschiedene kleinere Textänderungen vor. Dabei ging es auch um ein schon überbautes Bodendenkmal und ein weiteres, auf das hingewiesen wird. Der geplante Wohnmobilstellplatz wird in den Änderungstext aufgenommen, ebenso die Mitteilung, dass eine Realisierung der Umgehungsstraße noch nicht festgestellt werden kann, eine eventuelle Trasse dafür wird frei gehalten. Der Regierung von Unterfranken ging es in ihrer Stellungnahme darum, dass auf die Innenentwicklung weiterhin Wert gelegt wird und dass für neue Gewerbeflächen Bedarf nachzuweisen ist, "aber es ist auch zu befürworten, wenn ortsansässige Betriebe die Chance zur Erweiterung bekommen". Alle vorgetragenen Antworten auf die Stellungnahmen wurden einstimmig befürwortet, aus der Bürgerschaft waren keine eingegangen. Einstimmig befürwortet wurde auch der Annahme- und Auslegungsbeschluss für die dritte Änderung des Wiesenbronner FNP für die 30-tägige öffentliche Auslegung.

Kritik: Ständig werden Ausnahmen genehmigt

Eine längere Diskussion gab es zum Bauantrag für einen Anbau an das Anwesen Hauptstraße 44, der erneut vorlag. Dorfplaner Tom Buchholz hatte auf die Nichteinhaltung der Gestaltungssatzung in puncto Dachform und –neigung hingewiesen. Es wurde im Rat Kritik vorgebracht, dass bezüglich der Gestaltungssatzung ständig Ausnahmen genehmigt würden. Die Ausnahmen für den Bauantrag wurden bei zwei Gegenstimmen befürwortet.

Bekanntgegeben wurde, dass für einen eventuellen Blackout Vorsorge dergestalt getroffen wurde, dass für das Feuerwehrhaus ein Aggregat für einen Stromausfall angeschafft wurde. "Alle müssen vorsorgen und es ist nicht vorgesehen, eine Wärmestube für alle Wiesenbronner einzurichten, es kommt auch noch ein Flyer zu dieser Thematik", kündigte der Bürgermeister an.

Er rief Vereine und Organisationen auf, sich Gedanken zum Regionalbudget des Dorfschätzeverbunds zu machen, dessen Stelle der Umsetzungsbegleitung noch nicht besetzt ist. Der SV Wiesenbronn erhält analog zur staatlichen Sportförderung von der Gemeinde einen Zuschuss von 395 Euro. Der Beitrag der Kommunen zur Wiesentheider Mittelschule steigt wegen des Ausbaus der Schule von 2400 auf 2800 Euro pro Kopf. Am 17. November ist der Termin für die Absprache der Vereine für Veranstaltungen im kommenden Jahr.