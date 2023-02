Mit einer dreisten Nummer hat ein Besucher des Kitzinger Schwimmbads versucht, sich ein Gratis-Essen zu ergaunern. Doch der Versuch ging nach hinten los. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann das Chiparmband eines anderen Gastes gestohlen und sich im Restaurantbereich verköstigt, bevor er das Armband im Müll entsorgte. Der Aufmerksamkeit einer Reinigungskraft und dem guten Gedächtnis eines Mitarbeiters im Saunabereich ist es zu verdanken, dass der Täter ermittelt werden konnte.

Nachdem die Reinigungskraft das Chiparmband in einem Mülleimer des Saunabereiches entdeckte, ging sie auf einen Mitarbeiter zu und übergab den Chip. Anhand der auf dem Chip gespeicherten Daten konnte nachvollzogen werden, was bereits gebucht worden war. Ein Mitarbeiter im Restaurantbereich konnte sich an einen Gast erinnern, der genau diese Speisen und Getränke bestellt hatte, schreibt die Polizei weiter. So gelang es letztlich, den Gast ausfindig zu machen.

Dem eigentlichen Besitzer des Chiparmbandes entstand somit kein Schaden. Gegen den Mann, der den Chip missbräuchlich benutzt hat, wird wegen Betruges ermittelt.