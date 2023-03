Am Montagmittag ereignete sich in einem Supermarkt in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen ein Ladendiebstahl. Wie die Polizei berichtet, waren an dem Diebstahl zwei Männer und zwei Frauen beteiligt.

Ein männlicher Täter schob einen gefüllten Einkaufswagen durch die Eingangstür auf den Kundenparkplatz. Dort verlud man die getohlenen Waren im Wert von circa 250 Euro in einen geparkten schwarzen Skoda. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes versuchte noch, zwei im Auto wartende Personen anzusprechen, als ein weiterer Mann sowie eine Frau einstiegen und zusammen wegfuhren.

Nach eingeleiteter Fahndung konnte das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt in Würzburg angetroffen und durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg kontrolliert werden. Allerdings fehlte ein männlicher Täter. Auch die entwendeten Gegenstände konnten nicht mehr aufgefunden werden.

Allesamt wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Kitzingen. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.