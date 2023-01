Am Dreikönigstag luden das Gemeindeteam und die Kirchenverwaltung Fahr alle Einwohner über 60 Jahre zum 41. Mal zum Dreikönigstreff–Ü60 ins Sportheim des FC Fahr ein. Endlich war es wieder möglich, nach zweijähriger Corona-Pause, sich zu treffen. Das Gemeindeteam begrüßte gemeinsam abwechselnd in ihrer Rede die Gäste, unter anderem die kirchlichen Vertreter Pfarrer Matthias Eller, Pfarrer Hermann Josef Schöning und Diakon Rudi Reuter sowie den städtischen Vertreter, Uwe Koßner, den Stadtrat für Fahr. Hier brachte das Gemeindeteam seine Herzensangelegenheit zur Sprache, nämlich den holprigen Kirchplatz und den Friedhof in Fahr mit seinen unebenen Platten und den fehlenden Urnengräbern. Besonders bedankten sie sich bei Anita Nowak für ihr 24-jähriges Engagement für die Pfarrei Fahr. Auch alle weiteren engagierten Senioren, 14 an der Zahl, wurden extra begrüßt. Verwöhnt wurden die Senioren vom Gemeindeteam, volle Frauenpower, nämlich sieben an der Zahl mit einem Kuchenbuffet. Von Helga und Hans Mohr bekamen die Jubilare ein Geburtstagsständchen vorgetragen, außerdem gedachte man der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Als Überraschungsgast trat Bernd Rüdling mit seiner Marionetten-Zwillingspuppe auf. Nach dem geselligen Beisammensein gab es zum Abschluss noch eine Brotzeitplatte. Außerdem durfte sich jeder Gast ein Alpenveilchen und einen Piccolo mit nach Hause nehmen.

Von: Christiane Gehring (Gemeindeteam Fahr)