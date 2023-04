Das wird noch eine sehr emotionale Diskussion in Marktsteft werden: die Zukunft der Schule in der Stadt. Das deutete sich in der jüngsten Stadtratssitzung an, als es bei der Erweiterung des Kindergartens darum ging, drei weitere Hortgruppen zur Schülerbetreuung mit einzuplanen, was auch ohne Gegenstimmen genehmigt wurde.

Ab dem Jahr 2024 wird die Schulkindbetreuung für die Erstklässler Pflicht, in den Folgejahren wird das dann auch die drei weiteren Grundschulklassen betreffen. Für Marktsteft heißt das, neben der bereits bestehenden Betreuungsgruppe müssen drei weitere geschaffen werden, was im Erweiterungsbau des Kindergartens möglich ist. Wenn die Sanierung und Erweiterung abgeschlossen ist, wird der Kindergarten über drei Krippen-, drei Kindergarten- und drei Hortgruppen verfügen.

Sanierungskosten stehen an

Soweit so klar und soweit dürfte auch die Schule in der Stadt gesichert sein. Bürgermeister Thomas Reichert machte aber auch deutlich. "Das heißt nicht, dass das auf ewig so ist." Denn zum einen stehen irgendwann große Sanierungskosten für die Schule an, zum anderen redet auch der Grundschulverband Marktbreit, dessen "Außenstelle" das Marktstefter Schulhaus ist, ein entscheidendes Wörtchen mit.

Gespalten war die Meinung unter den Räten: Während Dieter Haag etwa in den kommenden Jahren kaum Zuwachs für Marktsteft sieht, und deshalb auch wenig Kinder für die Schule, ist der Erhalt der Schule in der Stadt etwa für Michael Eisenhuth "essenziell". Mit der Entscheidung für die drei Hortgruppen dürfte die Diskussion über die Marktstefter Schule erst einmal abgeschlossen sein, sie kann aber, so neue Aspekte auftreten, jederzeit wieder aufflammen.

Die Lage im Michelfelder Wald ist teilweise sehr unübersichtlich: Viele der privaten Grundstücke sind kaum noch zu bewirtschaften, so haben manche eine Breite von gerade mal sechs Metern bei einer Länge von über 200 Metern. Baumfällen ohne Beeinträchtigung von Nachbarn ist kaum möglich. Gleiches gilt für Neuanpflanzungen. In einer Versammlung, so der Bürgermeister, wurde das Problem thematisiert und eine mögliche Lösung vorgestellt: Eine Waldneuordnung, quasi eine Flurbereinigung im Wald. Dies müsste vonseiten der Stadt angeschoben werden und würde mit rund 85 Prozent bezuschusst. Ein großer Teil der gut 30 Waldeigner scheint für diese Lösung zu sein. In einer der nächsten Sitzungen werden Rätinnen und Räte vom Amt für ländliche Entwicklung darüber informiert werden.

Fläche für Urnengräber

Auf Anregung aus Michelfeld wird auf dem dortigen, städtischen Friedhof eine weitere Fläche für Urnengräber quasi als Friedwiese ausgewiesen. Neben einem Bereich im westlichen Teil sollen künftig auch am Holzkreuz Urnenbestattungen möglich sein.

Der Schlot am ehemaligen Hafen muss, wie berichtet, um elf Meter gekürzt werden. Auf Anordnung des Denkmalschutzes soll der Abschluss nun nicht wie derzeit mit einer Backsteinkrönung erfolgen, sondern schlicht ausfallen.

Die Altlastensanierung am ehemaligen Kleidergelände ist nun auch offiziell abgeschlossen, der Bereich wurde aus dem Altlastenkataster gestrichen.