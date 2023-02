Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehren aus zwei Landkreisen ist am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B 22 im Grenzbereich zwischen den Landkreisen Schweinfurt und Kitzingen ausgerückt. Dort waren bei einem Auffahrunfall drei Menschen leicht verletzt worden, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet.

Zu dem Unfall kam es dem Polizeibericht zufolge am Freitag gegen 17.40 Uhr, als ein bislang unbekannter Autofahrer einen Fahrradfahrer auf der B 22 von Breitbach kommend in Richtung Neuses am Sand überholte. Während des Überholens geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und gefährdete den Fahrer eines entgegenkommenden Seat.

Der Seat-Fahrer musste laut Polizei stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein nachfolgender Wagen konnte nicht mehr rasch genug bremsen und fuhr auf den Seat auf.

Die Polizei sucht nach einem schwarzen VW Beatle

Wie die Polizei berichtet, entfernte sich der Fahrer des überholenden Autos unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um seine weiteren Pflichten zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich dabei um einen schwarzen VW Beatle gehandelt haben. Die beiden Insassen des Seat sowie der Fahrer des Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Da der Unfallort nahe der Landkreisgrenze lag und zunächst unklar war, ob in einem Fahrzeug ein Mensch eingeklemmt sei, wurden neben dem Rettungsdienst mehrere Feuerwehren aus beiden Landkreisen alarmiert. So rückten neben den Feuerwehren Oberschwarzach und Gerolzhofen auch die Wehren aus Prichsenstadt, Neudorf und Stadelschwarzach aus.

Die fünf Feuerwehren teilten sich die Arbeit am Unfallort

Als rasch feststand, dass doch niemand eingeklemmt ist, brach die Feuerwehr Gerolzhofen ihre Anfahrt ab. Die Feuerwehr Oberschwarzach nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherte die Unfallstelle. Die Wehren aus dem Landkreis Kitzingen regelten den Verkehr und sperrten die B 22 für die Dauer der Unfallaufnahme. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 zu melden.