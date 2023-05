Anlässlich der Kitzinger Sprachwoche finden am Donnerstag, 11. Mai, in der Stadtbücherei Kitzingen drei Highlight-Veranstaltungen für Literaturbegeisterte statt. Der Eintritt ist frei, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit, der folgende Informationen entnommen sind.

Um 10 Uhr wird Walter Vierrether das Buch „Der kleine Prinz“ auf fränkisch interpretieren und dem zeitlosen Klassiker eine besondere Note verleihen. Um 15 Uhr trifft sich der monatlich stattfindende Leseclub „Lese-Zeichen“ in der Bücherei. Die Teilnehmenden können mit den Buchhändlerinnen Sigrid Klein und Isolde Heim-Weidinger über ihre Lieblingsbücher sprechen, neue Werke entdecken und sich mit anderen Lesern vernetzen.

Abgerundet wird der Aktionstag ab 16 Uhr mit der Kinderveranstaltung „Vorlesespaß“. Diesmal dürfen sich Kinder ab sieben Jahren auf das Buch „Lindbergh - die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“ freuen.

Anmeldung unter Tel.: (09321) 201930 oder per E-Mail an: buecherei@stadt-kitzingen.de