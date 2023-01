Zur Klärung dreier Unfallfluchten sucht die Polizei in Kitzingen Zeugen. Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen 23 Uhr am Montag, und 7 Uhr am Dienstag in Kitzingen. Eine unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung von Breslauer Straße und Texasweg einen Lichtmasten, der durch den Anstoß umkippte. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern.

Eine zweite Fahrerflucht in Kitzingen ereignete sich am Montag zwischen 18.15 und 22 Uhr. Eine unbekannte Person stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die Front eines schwarzen Skoda, der in der Unteren Bachgasse auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt war.

In Dettelbach stieß am Dienstag zwischen 6 und 8.30 Uhr eine unbekannte Person in der Langen Länge mit ihrem Wagen gegen die Vorderseite eines geparkten weißen Opel Vivaro. Auch sie beging Unfallflucht. Am Opel entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.