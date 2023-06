Mit Freude und Dankbarkeit nahmen Mitarbeitende der Diakoniestation Kitzingen, des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und der Caritas drei neue Fahrzeuge entgegen, die der Vorstand der Volksbank Raiffeisenbank Kitzingen, Alexander Schuster, jetzt übergab. "Wir sponsern diese Fahrzeuge gerne, denn ihre Einrichtungen tun wahnsinnig viel für die Menschen und die Allgemeinheit, ob in der Pflege oder in der Unterstützung von Familien", sagte Alexander Schuster. Die VR Bank unterstützt die Einrichtungen seit 2007, mit den jetzt übergebenen VW up sind es schon 16 Fahrzeuge. "Dieses Sponsoring ist unserem Haus in Verbindung mit unseren Verbundpartnern und den Gewinnsparverein möglich", erläuterte der Vorstand. Für die auf Leasing-Basis angeschafften Fahrzeuge hat die Genossenschaftsbank bisher 123.000 Euro aufgewendet. Inklusive dem Bonuslauf und anderen Spenden hat das Kreditinstitut schon die stolze Summe von 800.000 Euro an Vereine, Verbände oder Institutionen gespendet oder ausgeschüttet.