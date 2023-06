Der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen hatte zum doppelten Ereignis in die Alte Synagoge eingeladen. Genau vor 30 Jahren war das in der Reichspogromnacht 1938 zerstörte Gebäude renoviert als Kultur- und Bildungshaus eröffnet worden. Und in Kitzingen wurden im Rahmen des europaweiten dezentralen Erinnerungsprojekts an die Opfer des Faschismus für die Brüder Siegfried, Moritz und Bruno Gerst drei neue Stolpersteine verlegt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Fördervereins ehemalige Synagoge Kitzingen hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Vorsitzende Margret Löther begrüßte auch drei Familienmitglieder der Gersts aus den USA und Israel, Nachfahren von Sali Gerst. Dieser war im 1. Weltkrieg in Russland gefallen und "mit militärischen Ehren" auf den Jüdischen Friedhof Rödelsee überführt worden. Seine Witwe emigrierte unter antisemitischen Druck mit ihren drei Kindern rechtzeitig.

Bei der Zeremonie anwesend waren außerdem Oberbürgermeister Stefan Güntner sowie der neue Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg, Shlomo Zelig Avrasin, mit einigen Gemeindemitgliedern. Olga Dorina und Sohn Vinzenz trugen hebräische Lieder vor.

Großen Anteil an der Zeremonie hatten Schüler und Schülerinnen des Armin-Knab-Gymnasiums unter Leitung von Yvonne Wiesinger. Zwei Schüler der Q11 umrahmten die Veranstaltung musikalisch am Flügel. Schülerinnen der 9. Klasse stellten die Biographien der Brüder Gerst vor und trugen ein Gedicht von Mascha Kaléko vor.

Nach der Zeremonie in der Alten Synagoge wurden die Stolpersteine vor der Würzburger Straße 5 verlegt. Auch in Anwesenheit der Stolperstein-Paten informierte Claudia Gonschorek, Koordinatorin der Stolperstein-Verlegungen in Kitzingen, weiter über die Großfamilie Gerst.

Rabbiner Avrasin beschloss die Zeremonie mit einem Gebet.