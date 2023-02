Bei der Mitgliederversammlung des Radfahrervereins "Pfeil" 1908 Kleinlangheim e.V. standen neben den Neuwahlen der Vorstandschaft und der Kassenprüfer auch Ehrungen im Mittelpunkt. So konnte 1. Vorstand Oskar Friedel drei Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen. Gerhild Scheidler und Margitta Braun konnten leider nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen. Sigrid Gierth konnte nach ihrem letzten Bericht als Kassiererin anschließend ihre Ernennung zum Ehrenmitglied sichtlich erfreut entgegennehmen. 2003 wurde sie in die Vorstandschaft gewählt und übernahm dabei sofort das Amt der Kassiererin. Sie übte dieses Amt mehr als 20 Jahre tadellos aus. Mit einem Präsent bedankte sich der Vorstand für die langjährige Arbeit für den Verein und wünschte dem neuen Ehrenmitglied alles Gute für die Zukunft.

Von: Oskar Friedel (1. Vorstand, Radfahrerverein "Pfeil" 1908 Kleinlangheim e.V.)