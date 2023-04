Über den Polizeinotruf bei der Polizeiinspektion Kitzingen ging am Dienstagnachmittag eine Meldung über einen Diebstahl in der Kirchschönbacher Straße in Prichsenstadt ein. Dort stahlen laut Pressebericht der Polizei drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren eine Geldkassette aus dem Geschäftsraum des Spargelhofs.

Einer der Jungs kehrte zurück, da er auf der Flucht sein Handy verloren hatte. Er konnte bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung festgehalten werden. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Dienststelle nach Kitzingen und übergaben ihn dort seinen Eltern. Auch die beiden anderen Tatverdächtigen wurden in der Nähe des Tatortes an ihrer Adresse angetroffen. Gegen die drei Jungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.