Im Verfahren um einen gewalttätigen Mann aus dem Landkreis Kitzingen, der seine Ex-Frau sowie ihren neuen Partner angegriffen und verletzt hatte, entlastete vor dem Landgericht Würzburg ein Gutachten des Würzburger Rechtsmediziners Thomas Tatschner den Angeklagten teilweise: Die Verletzungen der Ex-Frau durch zweimaliges Würgen am Hals stufte der Gutachter als nicht akut lebensbedrohlich ein.

Danach hielt das Gericht den 36-Jährigen nicht mehr des versuchten Totschlages an der Mutter seiner zwei Söhne schuldig, sondern verurteilte den Mann wegen dreifacher Körperverletzung an ihr und ihrem Liebhaber zu einer dreijährigen Haftstrafe. Zerknirscht gestand der Täter: "Ich habe einen Fehler gemacht, ich bitte um Verzeihung."

Hätte sich der Verdacht von Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach als beweisbar herausgestellt, hätte der Angeklagte mit einer deutlich höheren Strafe rechnen müssen. Die Erleichterung war ihm und seiner Familie anzusehen. Die durfte ihn nach zehn Monaten U-Haft zunächst mit nach Hause nehmen.

Keine Fluchtgefahr

Das Gericht sah keine Fluchtgefahr bei dem Mann, der zum Haftantritt geladen wird. Den Ausschlag für die Entscheidung gab der Umstand, dass sich der Angeklagte nach der Tat nach kurzer Flucht selbst gestellt hatte und im Prozess wesentliche Teile der Anklage zugab.

Die Eltern zweier Söhne von elf und 13 Jahren hatten sich in knapp 20 Jahren mehrfach getrennt und versöhnt – zuletzt ging die Beziehung eineinhalb Jahre vor dem Vorfall an Weihnachten 2021 in die Brüche. Als der Vater hörte, dass ein früherer Liebhaber wieder bei ihr lebte, wollte er die Kinder nicht herausgeben und drohte ihr: Er werde lieber 30 Jahre in den Knast gehen und sie töten. Dabei soll er sie am Hals gepackt und gegen eine Hauswand gestoßen haben.

Kampf nach Mitternacht

Sie holte die Kinder, als er das Haus verlassen hatte und sich aus Wut betrank. Dann der zweite Vorfall: Wuterfüllt trat er nach Mitternacht die Balkontür ihrer Wohnung ein, hatte zunächst ein Messer in der Hand, das er aber wegsteckte, um sie erneut am Hals zu packen. Der Freund kam ihr zu Hilfe, beide Männer rauften, fielen in den Christbaum, dann eine Steintreppe hinunter. Dabei erlitt der Liebhaber einen Schädelbasisbruch, der sein Tod hätte sein können – wenn ihm der Notarzt nicht schnell geholfen hätte.

"Diese Verletzungsfolgen muss sich der Angeklagte zurechnen lassen, zumal er in der Wohnung nichts zu suchen hatte", betonte Oberstaatsanwalt Seebach in seinem Plädoyer. Er sah viereinhalb Jahre Haft für schuldangemessen an. Verteidiger Norman Jacob warb um Verständnis für seinen Mandanten: Er hielt zweieinhalb Jahre Haft für gerecht.

Opfer erschien nicht vor Gericht

Der Vorsitzende Thomas Schuster gab ihm weitgehend recht: Hätte der eifersüchtige Mann töten wollen, als er mit gezücktem Messer das Haus betrat, hätte er es nicht eingesteckt und sich mit dem Nebenbuhler geprügelt. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.