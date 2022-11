Dr. Julius Forschner ist der Nachfolger von Dr. Ludwig Hofstetter im Notariat Kitzingen in der Friedenstraße 5. Er trat seine neue Stelle am 1. November an, nachdem Hofstetter in den Ruhestand gegangen war.

Forschner (Jahrgang 1985) wuchs in Bieberach/Riß auf und schloss die Schulzeit dort mit dem Abitur ab. Er studierte Jura in Tübingen, wo er auch promovierte. Nach dem Referendariat in Hamburg arbeitete Forschner ein Jahr als Anwalt und ging dann für ein Jahr für ergänzende Studien nach Cambridge, die er mit dem Master of Law abschloss. Ein halbes Jahr arbeitete er in einem Hamburger Notariat.

Seit 2017 ist er im bayerischen Notariatsdienst und wurde zunächst nach Würzburg entsandt. Ein Jahr später übernahm er die Geschäftsführung im deutschen Notariatsinstitut (das ist deutschlandweit zuständig für die Beratung von Notaren in Rechtsfragen), ehe er Anfang November auf Lebenszeit nach Kitzingen berufen wurde.

Regelmäßige Amtsstunden in Iphofen und Geiselwind

Neben den Amtsstunden in Kitzingen bietet Forschner auf Terminvereinbarung regelmäßige Amtsstunden in den Rathäusern Iphofen (alle zwei Wochen mittwochs) und Geiselwind (immer am ersten Dienstag im Monat) an. Neben Beratungen werden auch Beurkundungen vorgenommen.

In der Freizeit ist der Jurist immer wieder mit dem Rennrad unterwegs und schwimmt gerne, hinzu kommt die Leidenschaft zu essen und zu kochen, worüber sich die Ehefrau und die beiden Kinder freuen.