Die Dornheimer zeigten recht großes Interesse an der Bürgerversammlung, hatten doch rund 70 der aktuell 313 Bürgerinnen und Bürger den Weg ins Schützenhaus gefunden. Bürgermeister Dieter Lenzer referierte eineinhalb Stunden über das Geschehen in Dornheim und anderen Iphöfer Stadtteilen. Bei den Bürgeranfragen mussten sich der Bürgermeister und die anwesenden Stadträte harsche Kritik anhören. Reihenweise monierten die Anwesenden den Zustand der Straßen. "Wir haben hier in Dornheim das schlechteste Straßennetz alle Stadtteile", schimpfte vor allem die ehemalige Stadträtin Ingrid Stahl.

Zumindest die Sanierung der Altmannshäuser Straße mit neuem Kanal und Lehrrohren für Glasfaserkabel für schnelles Internet soll heuer fertiggestellt werden, informierte der Bürgermeister. Das Vorhaben kostet über 900.000 Euro und beinhaltet auch neue Seitenstreifen und eine Bushaltestelle. In Absprache mit Eltern wird der Spielplatz auf die Fläche oberhalb des Feuerlöschteichs verlegt. Auch der Landkreis hat sich in Dornheim eine Maßnahme vorgenommen mit einer Rollsplitaufbringung in den Pfingstferien auf die Kreisstraße Richtung Altmannshausen.

Wenig Begeisterung rief die Ankündigung des Bürgermeisters hervor, dass im Bereich des Holzplatzes der Mobilfunkbetreiber Vodafone einen 45 Meter hohen Funkmast errichten will. Das Stadtoberhaupt informierte außerdem, dass das Unternehmen GlasfaserPlus den Hauptort Iphofen eigenwirtschaftlich mit einem neuen Glasfasernetz ausbauen will. In den Stadtteilen wird es dagegen nur den mit 90 Prozent vom Staat geförderten Ausbau nach der Gigabit-Richtlinie geben, wofür noch kein Zeitrahmen vorhanden ist.

Archäologische Sammlung wird der Öffentlichkeit präsentiert

Wie der Bürgermeister weiter berichtete, wird die jahrzehntelang gewachsene Sammlung archäologischer Funde von Karl Alt mit dem Namen "steinAlt" ab diesem Sonntag öffentlich präsentiert. Die Eröffnung ist am Sonntag um 13.30 Uhr in der evangelischen Kirche und ab 15 Uhr am Gemeindehaus. Die Sammlung ist als Leader-Projekt gefördert und kostet 95.000 Euro. Ein anderes Thema ist die Erforschung von Altdornheim mit Grabungen im Zeitraum von August und September 2022, wozu noch Folgegrabungen zu erwarten seien.

Kritik übte Ingrid Stahl am Vorhaben des Weinbergsbewässerungsprojekts, das sie für sozial ungerecht hält. "Dabei werden aus Steuermitteln die armen reichen Winzer gefördert", monierte Stahl. Lenzer sah das Vorhaben, Mainwasser nach Iphofen zu pumpen, nur als "Anfang der Fahnenstange". Denn wenn das Wasser in Iphofen in Form eines Speichersees vorhanden sei, gebe es wohl auch andere Verwendungsmöglichkeiten für das Wasser. "Der Stadtrat möchte mit dem Pilotprojekt eine Chance nicht tatenlos verstreichen zu lassen", erklärte Lenzer. Er konnte aber keine Kosten nennen und auch nicht sagen, ob das Projekt denn wirklich finanziert und realisiert werden kann.

Barrierefreier Ausbau des Iphöfer Bahnhofs beginnt

"In wenigen Tagen beginnt der barrierefreie Ausbau des Iphöfer Bahnhofs", teilte Dieter Lenzer außerdem mit, dabei werden auch die Fahrradunterstellmöglichkeiten erweitert. Dafür wird die Bahnstrecke zwischen Würzburg und Nürnberg vom 26. Mai bis in den September hinein gesperrt. Es gibt in der Zeit einen Schienenersatzverkehr.